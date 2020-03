Le bel hommage d’Adam Silver à Borislav Stankovic 

Hier la FIBA a annoncé le décès de Borislav Stankovic, une de ses grandes figures des dernières décennies puisqu’il a eu un rôle majeur de 1976 à 2002 et était aussi membre du CIO. Il a notamment joué un rôle important dans l’arrivée des joueurs NBA aux Jeux Olympiques et Adam Silver n’a pas manqué de souligner cela dans son hommage

« Boris Stankovic était un des plus grands leaders du basket. Une star lorsqu’il était joueur pour l’équipe nationale yougoslave, il a ensuite été pendant longtemps le secrétaire général de la FIBA et a joué un rôle indispensable dans l’internationalisation du basket et pour rassembler les gens durant et après la guerre froide. C’était sa vision et en collaboration avec David Stern, de faire venir les joueurs NBA aux Jeux Olympiques et d’élever le niveau de compétition dans le basket international au niveau des clubs et des équipes nationales. L’influence de Boris s’est fait ressentir de la Dream Team aux équipes NBA, qui jouent à l’étranger, en passant par le fait que dans la ligue d’aujourd’hui 25% des joueurs sont nés en dehors des États-Unis. Le solide partenariat entre le FIBA et la NBA, qui a mené à l’apparition de Basketball Without Borders et de nombreuses autres collaborations qui participent au développement à l’international du basket, et c’est le témoignage du leadership, de l’esprit de collaboration et la cordialité de Boris. Via le sport qu’il aimait, Boris a changé la vie d’innombrables personnes dans le monde. La famille NBA envoie ses plus sincères condoléances à sa famille et ses nombreux amis dans la communauté du basket. » Adam Silver