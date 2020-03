Avec Gar Forman, les Bulls ont pris le taureau par les cornes

Il ne fait plus guère de doute que Gar Forman n’occupera plus ses fonctions de GM au début du prochain exercice. Déjà très en retrait depuis quelque temps même s’il occupe toujours officiellement le poste, Joe Cowley du Chicago Sun Times s’est interrogé sur le rôle du Dirigeant de l’année 2011 lors des derniers mois.

L’insider des Bulls cite un membre de l’organisation :

« Il fait du scouting en Sibérie. »

Sur le ton de la plaisanterie, cette confession est lourde de sens pour un Forman qui semble n’avoir plus aucun poids au sein de la franchise. Son rôle ayant été réduit au scouting, il n’apparaît plus devant les médias depuis de longs mois, cette tâche étant désormais confiée à John Paxson.

Depuis son arrivée au poste de GM en 2009, Gar Forman a d’abord connu une période faste, où grâce à ces talents de scout il a permis d’entourer Derrick Rose. Les Bulls ont notamment sélectionné Joakim Noah (9e choix), Taj Gibson (26e choix) et Jimmy Butler (30e choix). Puis 2012 est arrivé avec la blessure de Derrick Rose, année où Forman a aussi choisi Marquis Teague lors de la draft alors que Tom Thibodeau avait expressément demandé Draymond Green.

Mais par dessus tout, le GM s’était fait une réputation en coulisses. Il était connu pour être quelqu’un de paranoïaque, se concentrant davantage sur sa volonté de garder son poste plutôt que de faire son travail de dirigeant. Pour preuve, le Chicago Sun Tribune, qui avait donné l’information en 2017, avait annoncé que Forman avait des « espions » au sein de l’organisation en la personne notamment de Randy Brown. Une hypothèse qui avait d’ailleurs été confirmée par Rip Hamilton lui-même, ancien joueur des Bulls entre 2011 et 2013. On apprend aussi que le GM avait l’habitude de confisquer les téléphones portables et les ordinateurs des employés pour savoir ce qui se disait sur lui. À toutes ces casseroles, on peut aussi ajouter le manque de loyauté envers des joueurs comme Kirk Hinrich ou Luol Deng. Bref, la liste est longue, et si Forman semblait intouchable, c’est uniquement parce qu’il était proche du propriétaire Jerry Reinsdorf.

Finalement, le propriétaire a aussi décidé de ne plus le couvrir lorsqu’en novembre dernier, la colère des anciennes légendes des Bulls est remontée à ses oreilles. Alors que la franchise honorait Luol Deng, Gar Forman aurait été très distant avec toutes les anciennes gloires présentes. Depuis ce moment-là, Forman a été encore plus en retrait que d’habitude. La pression des fans devenant aussi de plus en plus pressente avec des « Fire Gar/Pax » toujours plus bruyants et visibles, Reinsdorf n’avait pas d’autres choix que d’écarter Forman encore un peu plus. Au point qu’aujourd’hui, toutes les rumeurs convergent vers la recherche d’un nouveau GM dans les semaines ou les mois à venir.

La fin de l’ère Gar Forman semble de plus en plus proche, sauf si la Sibérie regorge de talents.