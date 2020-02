Dragan Bender aux Warriors

Relégué à des miettes aux Bucks, Dragan Bender a finalement été coupé par la franchise du Wisconsin afin de signer Marvin Williams. Free agent, si on en croit Woj, il va s’engager avec les Warriors qui ont de quoi signer plusieurs joueurs. Il va parapher un contrat de 10 jours dimanche pour être testé et s’il fait le job obtenir un second contrat de 10 jours.

L’ancien Sun n’a joué que 7 rencontres dans le Wisconsin pour des moyennes de 3.7 points à 47.6% dont 44.4% à 3-pts, 2.9 rebonds et 1.3 passe en 13 minutes. A voir s’il pourra rebondir rapidement en NBA, décevant depuis sa draft.