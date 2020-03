LeBron James est-il vraiment revenu dans la course au titre de MVP ? 70 journalistes ont voté

Lors de la semaine précédent la suspension de la saison NBA, les Lakers ont battu coup sur coup les Bucks et les Clippers avec un très grand LeBron James. Alors que jusque là aux yeux des observateurs Giannis Antetokounmpo était sans débat possible le MVP de la saison, certains médias, et avec la culture de l’instant, ont commencé à s’interroger sur une remontée fracassante du King pour contester le titre au Grec.

Malgré les 3 défaites de rang des Bucks avant la suspension, Giannis semble encore le grand favori pour le titre et ESPN a décidé de sonder les médias, qui voteront pour le trophée, afin de voir quelle est la tendance. Ils ont donc interrogé 70 journalistes, dont des journalistes locaux et nationaux, qui seront amenés à voter, si la saison se termine. Le même système de vote a été utilisé et le résultat est sans appel : 60 premières places sur 70 pour le Buck.

James Harden arrive en troisième position.