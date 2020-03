Dick Pound, doyen du CIO : « Sur la base des informations dont dispose le CIO, le report des JO a été décidé »

Hier le Comité international olympique s’est réuni et a décidé de se donner 4 semaines pour prendre une décision concernant la tenue des Jeux Olympiques de Tokyo. Les sportifs et les comités nationaux se positionnent un à un pour un report et il semblerait que la décision ait déjà prise par le CIO si on en croit Dick Pound, doyen du CIO et ancien vice-président de l’instance. Les JO seront reportés.

« Sur la base des informations dont dispose le CIO, le report a été décidé. Les paramètres pour la suite n’ont pas encore été déterminés, mais les JO ne démarreront pas le 24 juillet, de ce que je sais. Nous allons les reporter et commencer à gérer les conséquences de ce report, qui sont immenses. » Pound à USA Today

Dans une interview accordée au Monde, il précise que c’est Tokyo qui est le plus réticent à ce report et c’est compréhensible. Désormais il y a deux options pour le report : à l’automne 2020 ou l’été 2021