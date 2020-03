Stan Van Gundy sur le poste de coach des Knicks « S’il y en a bien un qui pourrait être intéressé par ça, c’est mon frère »

Même si quelques rumeurs sont apparues quant au futur coach des Knicks pour la saison prochaine, rien de bien sérieux à se mettre sous la dent.

La dernière en date nous vient de Stan Van Gundy, interrogé par ESPN Radio. S’il ne se déclare pas intéressé par le poste, il pense que cela pourrait être différent pour son frère Jeff, toujours consultant, mais souvent dans les rumeurs pour reprendre un poste de coach au sein de la ligue.

« Non… c’est une histoire de famille ici. S’il y en a bien un qui pourrait être intéressé par ça, mais je n’en suis pas sur non plus, ça serait mon frère. Et deuxièmement, je suis différent dans la manière que j’ai de chercher un poste par rapport aux autres coachs. Ce que je regarde en premier, ce sont les personnes pour qui et avec qui je vais travailler. Tout ce que j’ai vu de cette organisation lors des dernières années me fait dire que ça n’a pas l’air de fonctionner. » Stan Van Gundy