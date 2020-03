Rétropédalage du propriétaire des Sixers : « C’était la mauvaise décision »

Edit : Selon Shams, Michael Rubin, propriétaire minoritaire des Sixers, serait furieux de cette décision et de fait Woj rapporte que le propriétaire Josh Harris a fait marche arrière. Il vient de publier un communiqué.

« Après avoir écouté notre staff et nos joueurs, il est clair que c’était la mauvaise décisive. Nous avons changé d’avis et nous payerons à ces employés l’intégralité de leur salaire. » Harris

76ers ownership is planning to change course, pulling back on salary reductions for staff, league source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 24, 2020

Depuis l’annonce de la suspension de la saison NBA, les propriétaires et joueurs des franchises NBA se mobilisent pour assurer aux employés des franchises, notamment ceux à temps partiel, de continuer à toucher leur salaire. Mais il y a malheureusement quelques exceptions comme les Knicks ou les Sixers. Le groupe qui possède les Sixers et les New Jersey Devils a demandé aux employés à plein temps et qui gagnent au moins 50 000$ par an, sur la base du volontariat, d’accepter une baisse de salaire allant jusqu’à 20% et une réduction du temps de travail (4 jours par semaine).

Woj rapporte que les membres du front office et du coaching staff ont jusqu’à jeudi pour donner leur accord, mais certains seraient hésitants compte tenu du flou qu’il y a sur l’avenir à court terme et leur emploi.

Plutôt gonflé quand on sait que le groupe de Josh Harris a acheté les Sixers 280 millions de dollars en 2011 et que la franchise est désormais estimée à 2 milliards et que la fortune du proprio est presque de 4 milliards…

Suite à cette annonce, Joel Embiid a décidé de faire un don de 500 000$, dont une partie permettra d’aider les employés. A noter qu’Elton Brand et Chris Heck, respectivement GM et président ont d’ores et déjà décidé de faire un sacrifice financier.

D’un au côté la franchise annonce qu’elle soutiendra les personnes les plus impactées de la communauté par le coronavirus.