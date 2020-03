View this post on Instagram

"Quand j'arrive en NBA, jamais je n'aurais pu imaginer la carrière que j'ai eue" De son enfance à l'équipe de France, en passant par ses relations avec Popovich et Duncan : @_tonyparker09 revient sur sa carrière 🏀 Inédit "Tony Parker confidentiel", le mardi 24 mars à 21h15 sur TMC !