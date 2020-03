Rookie de l’année : Zion Williamson a-t-il vraiment une petite chance ? 70 journalistes ont voté

Longtemps attendu, Zion Williamson a fait un début de carrière fracassant avec en moyenne 23.6 points à 58.9% sur ses 19 premiers matchs, ce qui le place en compagnie de légendes comme Hakeem Olajuwon, Shaquille O’Neal et Michael Jordan. A tel point que certains ont commencé à se demander si dans le cas où il poursuivait sur sa lancée et que les Pelicans pouvaient accrocher les playoffs, il ne pouvait pas coiffer Ja Morant sur le poteau. Ce dernier semble avoir une autoroute vers le titre puisqu’il affiche 17.6 points et 6.9 passes, et surtout il permet aux Grizzlies d’être actuellement playoffables.

Comme pour le titre de MVP, ESPN a décidé de sonder les médias, qui voteront pour le trophée, afin de voir quelle est la tendance. Ils ont donc interrogé 70 journalistes, dont des journalistes locaux et nationaux, qui seront amenés à voter, si la saison se termine. Le même système de vote a été utilisé et le résultat est plutôt clair : le Grizzli est élu à l’unanimité. Il est à noter que Zion accroche tout de même la seconde place devant Kendrick Nunn avec 51 des 70 secondes places.