Draft NBA : Onyeka Okongwu se présente

Le big men d’USC Onyeka Okongwu (19 ans, 2m06) a confié à ESPN qu’il a décidé de faire le grand saut et de se présenter à la draft NBA.

« Je me déclare pour la draft, je vais une croix sur ms trois dernières années à la fac et je prévois de signer avec un agent dans un futur proche. »

Au fil de la saison il s’est imposé comme un des meilleurs intérieurs du pays, signant 16.2 points, 8.6 rebonds, 2.7 contres et 1.2 interception pour les Trojans, ce qui lui a valu d’être élu dans le premier cinq de la Pac-12. Il a surpris et montré des dispositions très très intéressantes en défense, notamment avec une belle polyvalence. Ajoutez à ça un bon QI et une belle capacité à finir près du cercle et vous obtenez des ingrédients qui devraient lui permettre d’être choisi dans le Top 10 de la draft.

Via ESPN