Les 3 meilleurs défenseurs NBA selon Trae Young

Troisième meilleur scoreur NBA à égalité avec Giannis Antetokounmpo au moment de la suspension de la saison avec 29.6 points par match, Trae Young a donné son top 3 des meilleurs défenseurs de la ligue sur Twitter :

– Jrue Holiday (New Orleans Pelicans, All-Defensive First Team 2018)

– Klay Thompson (Golden State Warriors, All-Defensive Second Team 2019)

– Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers, défenseur de l’année 2015 et 2016, All-Defensive First Team 2015, 2016, 2017, All-Defensive Second Team 2014 et 2019)

La All-NBA Defensive First Team 2019 était composée de Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Marcus Smart, Paul George et Eric Bledsoe. Holiday, Leonard, Thompson, Draymond Green et Joel Embiid faisaient eux partie de la Second Team.