La NBA réduit le salaire d’une centaine de ses employés les mieux payés dont Adam Silver

En ces temps difficiles et alors qu’on annonce 1 milliard de pertes pour la NBA, la ligue a décidé de prendre des mesures concernant ses employés selon Woj. En effet elle aurait décidé de réduite le salaire de 20% d’une centaine des personnes les mieux payées dans les différents bureaux de la ligue, ce qui concerne donc le monde entier.

Woj précise que la mesure s’applique à Adam Silver et à son bras droit Mark Tatum. À noter que cela ne concerne que les plus hauts dirigeants de la ligue.

When reached, NBA spokesman Mike Bass wouldn’t confirm, but told ESPN: “These are unprecedented times and, like other companies across all industries, we need to take short-term steps to deal with the harsh economic impact on our business and organization.” https://t.co/xLclePHF5L

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 26, 2020