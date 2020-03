LeBron James : « Mon corps était genre ‘Hey mec, qu’est-ce qui se passe ?' »

Les joueurs NBA sont au repos forcé et bien sûr s’ils continuent de s’entretenir au quotidien, c’est incomparable à la compétition. Quand LeBron James entend que ce repos pourrait lui être bénéfique ou être bénéfique à certains, il balaye cette idée du revers de la main.

« Quand tu t’es préparé et que tu as construit ta condition physique pendant 6 mois et que tout s’arrête, je n’aime pas qu’on dise ‘Maintenant les gars ont du repos’ ou ‘LeBron, il a 35 ans, il a tellement joué depuis le début de sa carrière, il va être bien reposé.’ En fait c’est tout le contraire pour moi parce que mon corps, quand j’arrête de jouer, il me demande : ‘mais qu’est-ce que tu fous ?’ Mon corps était genre ‘Hey mec, qu’est-ce qui se passe ?’ Nous sommes le 13 mars, tu te prépares pour les playoffs, pourquoi tu t’arrêtes maintenant ?’ J’étais en train de passer la seconde, j’avais le sentiment d’y être presque, de me préparer pour les playoffs. Donc le facteur repos, c’est un peu exagéré. Surtout quand la saison bat son plein. » LeBron