Coronavirus : Doris Burke testée positive

Nouveau cas de coronavirus dans la sphère NBA. Après les joueurs, membres des staffs, c’est au tour d’une journaliste d’être testée positive : Doris Burke. Invitée du Woj Pod, la lauréate du Curt Gowdy Media Award et donc au Hall of Fame, a confié à Adrian Wojnarowski qu’elle a été testée positive.

“Les premiers symptômes sont apparus le jour où je commentais la rencontre entre Dallas et Denver, le jour où Rudy Gobert a été testé positif […] J’étais énormément fatigué et ma tête me faisait vraiment mal. Voilà les symptômes que j’avais.”