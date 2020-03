Le propriétaire des Grizzlies se serait renseigné pour un déménagement de la franchise

Depuis des années Adam Silver répète que l’expansion de la ligue avec l’arrivée de nouvelles franchises n’est pas d’actualité, mais un déménagement n’est pas forcément à écarter pour certaines franchises qui se trouvent dans un petit marché. C’est le cas des Grizzlies, qui se sont installés à Memphis en 2001 en provenance de Vancouver car la franchise était en difficulté et perdait de l’argent.

Les Grizzlies sont une des équipes qui génèrent le moins d’argent et si on en croit Ronald Tillery, le propriétaire Robert Pera se serait renseigné sur un possible déménagement de la franchise en août dernier. On ne sait pas où en sont ses prospections, mais c’est un dossier à suivre, certaines villes attendant l’arrivée d’une franchise, comme Seattle ou Las Vegas.

Pera, 42 ans, est devenu propriétaire de la franchise en octobre 2012 et en avril 2018 il avait décidé de racheter les parts de deux propriétaires minoritaires.