Coronavirus : Rudy Gobert et Donovan Mitchell sont officiellement guéris  

Bonne nouvelle puisque le Jazz d’Utah annonce que le département de santé de l’Etat considère que tous ses joueurs et son personnel ne sont plus considérés comme à risque. Cela veut dire que Rudy Gobert et Donovan Mitchell, sont guéris et qu’ils ne sont plus porteurs du virus et donc contagieux.

Rudy et Donovan avaient été les deux premiers joueurs testés positifs au coronavirus le 11 mars dernier alors que le Jazz devait jouer le Thunder, ce qui a poussé la NBA à suspendre la saison. Rudy a eu des symptômes très modérés alors que Mitchell n’en a eu aucun.

A noter que dans l’État de l’Utah vient d’ordonner le confinement à partir de ce soir minuit.