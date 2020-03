Killian Hayes se présente à la draft NBA !

C’est sans trop de surprise que le Français Killian Hayes annonce à ESPN qu’il s’est inscrit à la draft NBA 2020.

L’été dernier il avait décidé de quitter la France pour rejoindre l’Allemagne et plus précisément le Ratiopharm Ulm afin d’avoir du temps de jeu et de disputer une compétition européenne (EuroCup). Un choix qui s’est avéré payant puisqu’il a réalisé une belle saison et a pu se montrer aux scouts. Sa cote est montée au fil de la saison et il est désormais annoncé dans le Top 15, voire même le Top 10 de cette draft.

En Allemagne, il a tourné à 11.6 points à 48.2% dont 29.4% de loin, 2.8 rebonds, 5.4 passes et 1.5 interception en 25 minutes.

Pour tout savoir de lui, c’est ici :

