Garrett Temple futur avocat ? Le Net met son confinement à profit

Entre deux siestes ou deux workouts (les Nets ont envoyé tout le matériel nécessaire à leurs joueurs afin qu’ils suivent un programme d’1h30 d’exercice par jour), Garrett Temple a aussi décidé de profiter de son temps libre pour se préparer au LSAT (Law School Admission Test).

« Quel meilleur moment que maintenant pour consacrer 3 à 4 heures par jour à la préparation d’un test qui me permettrait d’entrer en école de droit ? »

En janvier dernier dans une interview pour le New York Post, le diplômé (commerce) d’LSU avait déjà défini le droit comme un domaine qui l’intéresserait après sa carrière de joueur.

« J’y pense depuis 3 ans, et j’ai toujours aimé débattre, je suis quelqu’un avec qui on n’a pas forcément envie de se disputer longtemps parce que je vais chercher la petite bête tant tout ce que vous dites. »

Plus tôt cette saison, Clara Tsai, femme du propriétaire des Nets Joe Tsai, lui avait présenté l’avocat Bryan Stevenson, dont le travail dans la libération de détenus condamnés à tort a été salué dans le film « Just Mercy » avec Michael B. Jordan. En janvier, Temple, avait payé une séance de cinéma pour voir ce film à des enfants de Brooklyn, ainsi qu’à ses coéquipiers. On rappelle que l’ailier est aussi vice-président du syndicat des joueurs.

via New York Post