John Calipari : « Leon Rose est quelqu’un qui rassemble, et je suis persuadé que c’est ce que les Knicks ont besoin »

Recruté par James Dolan pour prendre la tête des Knicks après l’éviction de Steve Mills, Leon Rose n’a pas encore pu faire de miracles, vu qu’il est arrivé après la trade deadline. Mais son grand ami et coach de Kentucky en NCAA John Calipari est persuadé que Rose va réussir à sortir les Knicks de la situation difficile où ils sont depuis très longtemps.

« Je suis persuadé qu’il va faire un super boulot, mais tout ne se fera pas dans le premier mois. Ca peut prendre un an ou deux pour que les fans se disent : « OK, on est sur la voie que l’on voulait, on y est ! C’est quelqu’un qui rassemble, et je suis persuadé que c’est ce que les Knicks ont besoin en ce moment, quelqu’un qui rassemble et qui peut arranger les choses, mettre en place une culture qui fera que les joueurs veulent venir jouer pour la franchise, parce qu’ils savent qu’ils seront au centre de tout ça. C’est compliqué d’être à New York. C’est comme Philadelphie en fait, c’est parfait quand vous gagnez. Si vous êtes en course pour le titre, que vous le gagnez, il n’y a pas de meilleur endroit. Mais si vous perdez, c’est beaucoup plus compliqué. Je pense que Leon Rose va arranger les choses, vous allez voir. » John Calipari.