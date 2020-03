Isaiah Thomas ne lâchera pas l’affaire : “Je sais que je reviendrai dans une équipe, c’est sûr”

Depuis son départ de Boston, Isaiah Thomas n’a plus réussi à s’imposer nulle part. À Cleveland, aux Lakers, à Denver ou à Washington, toujours le même résultat : maximum une petite saison et puis s’en va. Avant l’arrêt de la NBA, il avait été échangé aux Clippers, puis coupé dans la foulée. Dans The Boardroom, le meneur de poche a parlé de sa situation à Jay Williams.

“J’ai été mis dans un trade parce qu’ils voulaient Marcus Morris. Je savais que ça allait arriver… J’ai été coupé. J’ai débuté 40 matchs avec les Wizards et j’ai plutôt bien joué. Lorsque j’ai été coupé, j’ai essayé de trouver une équipe de haut de tableau où la situation était bonne, donc j’attendais cette opportunité. J’ai joué la carte de l’attente, en me tenant prêt, puis tous ces trucs liés au coronavirus sont apparus et ça a tout arrêté.” Isaiah Thomas

Face à cette situation, l’ancien Celte tente de rester positif.