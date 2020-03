Le championnat italien va être annulé; Pas de champion

Selon La Gazzetta dello Sport, la fédération italienne va annuler la saison de Serie A. L’annonce n’est pas encore officielle mais le média rapporte qu’aucun champion ne sera désigné pour cette saison 2019-20.

Pas vraiment une surprise au vu de l’ampleur de l’épidémie en Italie, qui, selon les chiffres officiels, est le pays qui compte le plus de décès, avec près de 1 000 encore hier.

A noter que la Virtus Bologne caracolait en tête avec 18 victoires et seulement 2 défaites sous l’impulsion de Sasha Djordjevic et Milos Teodosic

Il est fort possible que beaucoup de championnats européens emboîtent le pas et décident d’annuler plutôt que de reporter la fin de la saison ou d’improviser un format en urgence.

Serie A will be canceled according to La Gazzetta dello Sport.

There WON’T be any team crowned as champion

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 28, 2020