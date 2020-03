La Turquie suspend elle aussi son championnat de basket

L’ancien meneur de Boston et des Nets Shane Larkin, qui joue désormais en Turquie avait expliqué qu’il ne comprenait pas pourquoi le championnat national n’était pas suspendu à cause du coronavirus, alors que c’était le cas dans tous les autres pays d’Europe. Et bien c’est une anomalie qui est désormais réglée, puisque suite à une réunion entre le ministre des sports et les fédérations de basket, de volley et de football, tous les championnats de tous les sports vont être mis en pause jusqu’à nouvel ordre.

OFFICIAL: Turkey announced the suspension of the basketball, football and volleyball leagues after meeting between Minister of Sports and the federations — Emiliano Carchia (@Carchia) March 19, 2020