Anthony Davis : “Beaucoup de personnes ne sont pas encore très informées”

Anthony Davis fait partie des joueurs NBA qui ont décidé de s’impliquer dans la lutte pour le coronavirus en faisant un don, et en alertant les fans, conscient de la situation critique, ce qui ne semble pas être le cas de tout le monde outre-Atlantique.

“J’ai vu que les États-Unis sont passés en tête au nombre de cas dans le monde. C’est hors de contrôle. J’essaye de rester en sécurité le plus possible, de faire ce que notre équipe de docteurs nous a dit. J’essaye d’être optimiste pour tout, et je dis aux gens que je peux toucher de rester en sécurité. Évidemment c’est une tragédie et c’est terrible. C’est triste de voir ce qui se passe avec nos joueurs dans la ligue, avec les familles des joueurs et pour tout le monde sur la planète. Quand beaucoup de personnes traversent ça, et qu’elles partagent leur histoire, la sévérité de la situation, ça aide tout le monde. Cela ouvre les yeux des gens. Beaucoup de personnes ne sont pas encore très informées à ce sujet.” Davis