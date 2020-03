Steve Kerr : “Je pense que c’était le plus haut niveau de basket que j’ai vu dans ma vie”

“Je pense que c’était le plus haut niveau de basket que j’ai vu dans ma vie. Je trouvais que les Cavaliers étaient à leur meilleur niveau lors des 4 années où nous les avons affrontés. Je trouvais qu’ils étaient bien meilleurs que l’année d’avant où ils nous avaient battus en 7 matchs. Évidemment nous étions aussi bien meilleurs puisque nous avions ajouté Kevin Durant et nous étions en très bonne santé, motivés et prêts à en découdre. Donc le niveau de jeu était tout simplement incroyable, particulièrement en attaque. Pour moi c’était l’apothéose en termes de direction dans laquelle le jeu allait d’un point de vue du spacing et de l’absence de postes. Nous sommes arrivés à un point où en gros dans la série LeBron jouait au poste 5, jouait comme un point center, et il était le plus grand gars de leur équipe sur le terrain. Et ils avaient 4 shooteurs autour de lui, et il pénétrait, et comme ils avaient tellement de spacing, il fallait surveiller tout le monde, et il pouvait donc aller comme ça au cercle. Donc c’était terrifiant d’essayer de défendre sur eux. Et c’était terrifiant pour eux d’essayer de défendre sur nous.” Kerr