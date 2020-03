Mike Miller parti pour rester ?

Quand ils ont viré David Fizdale et nommé Mike Miller à la tête de l’équipe, les Knicks n’ont jamais officiellement annoncé que Miller était un intérimaire, ce qui a ouvert la porte à ce qu’il reste en place au-delà de cette saison. Cela semblait peu probable, mais l’impact de Miller sur les résultats de l’équipe a été notable puisqu’ils ont remporté 17 de leurs 44 matchs alors que sous Fizdale ils n’ont remporté que 4 rencontres en 28 sorties.

Entre temps un nouveau boss est arrivé à New York, Leon Rose, et l’avenir de Miller est désormais entre ses mains. Le plan initial pour Rose était d’apprendre à connaitre les coachs, joueurs et autres dirigeants durant les 6 dernières semaines de la saison, mais la suspension de cette dernière a chamboulé ce plan. Toutefois, il a eu le temps de se faire une impression, qui serait bonne au sujet de Mike Miller si on en croit SNY. Le média new-yorkais rapporte même que Rose aurait été impressionné par la façon dont Miller gère l’équipe et il respecterait le boulot qu’il a effectué depuis son arrivée à la tête de l’équipe.

Bien sûr les Knicks devraient tester le marché des coachs et des noms comme Tom Thibodeau, John Calipari, Mike Woodson (Miller connait très bien ces 3 coachs) ou encore Mark Jackson et Jeff Van Gundy circulent, mais Miller semble avoir une bonne chance de rester.