Patrick Ewing sur James Dolan et Charles Oakley : “Il faut que cela s’arrête; Il fait partie de l’histoire des Knicks”

Récemment la justice a imposé un dialogue entre le propriétaire des Knicks James Dolan et l’ancien joueur Charles Oakley pour régler le différend qui les oppose depuis que l’ailier fort a été viré de force du Madison Square Garden en 2017. Un coup de fil était prévu le 31 mars (avec les mesures de confinement possible que cela soit reporté) et Patrick Ewing implore les deux de trouver une solution et d’enterrer la hache de guerre.

“Peu importe ce qui se passe actuellement entre lui et M. Dolan, comme je l’ai déjà dit, il faut que cela s’arrête. C’est un des meilleurs joueurs avec qui j’ai joué. Il fait partie de l’histoire des Knicks. Lui et M. Dolan doivent se rencontrer quelque part et régler ça.” Ewing

Il y a peu, Charles Oakley n’avait pas été tendre avec Patrick Ewing, de qui il a été le coéquipier entre de 1988 à 1998, et All-Star en 1994.

« Je ne traite pas avec Patrick. Il est l’un des gars les plus difficiles avec qui j’ai joué. J’ai joué avec Patrick pendant 10 ans, on se connaît. Ça a été 10 années difficiles parce que ce n’est pas facile de jouer avec lui. Il requiert beaucoup d’attention. » Charles Oakley

Le coach de Georgetown a lui loué le rôle d’Oakley à ses côtés.

“Charles Oakley était un de mes meilleurs coéquipiers. Il était un homme de main. J’ai adoré jouer avec lui. Je n’ai que du respect pour lui. C’est tout ce que j’ai à dire sur le sujet.” Ewing

