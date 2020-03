OJ Mayo rebondit en Chine

Edit : ESPN confirme qu‘OJ Mayo a pris la direction de la Chine. L’ancien arrière NBA va en effet s’engager avec les Liaoning Flying Leopards, à condition qu’il passe la visite médicale.

Il est arrivé dans le nord de la Chine, à Shenyang, où évoluent les Flying Leopards. Il est actuellement en isolation pour 14 jours. Après ça il devra passer la visite médicale por partiricper à la fin de la saison, qui démarrera en mai, encore repoussée il y a quelques jours.

26 mars : Banni de la NBA pour deux ans en 2016 suite à un contrôle anti-dopage positif, OJ Mayo n’a toujours pas réintégré la ligue américaine. Il continue malgré tout de faire son petit bonhomme de chemin. À 32 ans, le troisième choix de la draft 2008 évoluait l’année passée à Taiwan et il aurait trouvé un accord avec une franchise de CBA, encore inconnue à l’heure actuelle, pour la saison actuelle, qui ne reprendra pas avant quelques semaines.

