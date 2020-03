Stephon Marbury endosse le rôle d’intermédiaire pour l’envoi de 10 millions de masques à New York

Comme la France, les Etats-Unis ont de gros besoins en masque de protection et ils peuvent compter sur un intermédiaire de choix pour tenter d’en obtenir en grand nombre : Stephon Marbury. Légende en Chine, l’ancien meneur de jeu des Knicks a confié au NY Post qu’il avait négocié avec un fournisseur chinois le prix de 10 millions de masques N95 à destination de New York.

Le natif de Coney Island a contacté Eric Adams, président de l’arrondissement de Brooklyn, qui l’a soutenu par le passé lors d’actions caritatives, pour lui proposer son aide.

“Je suis de Brooklyn. C’est cher à mon cœur de pouvoir aider New York. J’ai de la famille à Coney Island, beaucoup de membres de ma famille sont affectés par ça, donc je sais que c’est important pour les gens d’avoir des masques en cette période.” Marbury

Le souci c’est qu’Adams, qui en a informé le maire Bill de Blasio et le Gouverneur Andrew Cuomo, n’a pas eu un retour positif.

“Nous sommes en échange constant avec la ville et l’État et pour je ne sais quelle raison, ils disent qu’ils n’ont pas besoin de plus de masques, mais les hôpitaux disent que si.” Adams