Kyrie Irving sur Kobe Bryant : “Je vais le jouer en un-contre-un au paradis”

Kyrie Irving considérait Kobe Bryant comme un ami, en plus d’être son mentor et modèle évidemment. Sur son compte Instagram, le meneur des Nets s’est remémoré quelques souvenirs et notamment une action bien précise où il était en face à face avec Kobe.

Celle-ci.

“Ce match où nous jouions contre Kobe, j’avais supplié le staff médical de pouvoir participer à cette rencontre. Kobe avait inscrit 42 points, et il avait assuré qu’il nous en mettrait 40. Je suis allé en tête de raquette et j’ai entendu la foule, qui commençait à exploser [en vue du duel Kyrie/Kobe ndlr]. Les gens commençaient à faire des “Oh !” et à applaudir. C’est votre moment. Donc je suis allé en tête de raquette et j’ai fait un move, il a hésité une minute et je me suis retourné. Lorsque je me suis retourné, le gars était en train de m’attendre et il a contré cette mer**. Il a dégagé ça, il l’a dégagé mec.” Kyrie Irving

L’ancien Cavaliers a partagé son admiration pour la légende des Lakers, lui qui dit vouloir “jouer en un contre un avec lui au paradis“.

“C’était difficile à croire que quelqu’un puisse être à la fois aussi calme, intelligent, sain avec autant de fondamentaux. Mon père avait l’habitude de mettre les matchs en pause, de m’asseoir et de me montrer le jeu de jambes de Kobe. Moi, je me mettais devant mon ordinateur et je regardais des highlights de lui pendant des heures.” Kyrie Irving

Via Heavy