Khris Middleton : “Réaliser un 50/40/90, c’est quelque chose que j’ai toujours voulu”

Avant la mise en pause de la saison, Kris Middleton effectuait une saison impressionnante en termes statistiques. En effet, il était à un cheveu de faire partie du club très fermé des joueurs ayant réalisé un “50/40/90”, c’est-à-dire 50% aux tirs, dont 40% de loin et 90% sur la ligne des lancers francs. Voici les moyennes du Buck : 21.2 points à 49.88%, dont 41.8 % à 3-points et 90.8% aux lancers.

“Je n’ai jamais été en position pour réaliser un 50/40/90. C’est quelque chose que j’ai toujours voulu. C’est un scoreur et un shooteur d’élite qui a ce genre de statistiques et d’efficacité. Si la saison reprend, je vais juste essayer de continuer ce que je suis en train de faire. Je ne vais pas me mettre de pression pour garder ces chiffres. Je dois juste aider mon équipe à gagner. J’ai toujours trouvé le moyen de rester humble et motivé pour continuer de bosser aussi dur que je pouvais.” Khris Middleton