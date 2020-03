Les JO de Tokyo débuteront le 23 juillet 2021

Le Japon, la ville de Tokyo et le CIO se sont mis d’accord sur un report des Jeux Olympiques 2020 en 2021, mais restait encore à déterminer les dates de la compétition. Initialement, ils devaient se tenir du 24 juillet au 9 août 2020 et selon un membre du CIO, c’est sur des dates assez similaires que se tiendra l’édition en 2021. En effet, ils démarreront le 23 juillet 2021 et se termineront le 8 août 2021.

Ce n’est pas une surprise compte tenu du calendrier des différents sports que les dates soient identiques. Nul doute que NBC a aussi eu son mot à dire puisque la chaîne américaine paie les droits des JO plus d’un milliard de dollars, et ces dates sont idéales pour la chaîne.

Le CIO a tenu hier une réunion pour discuter de la décision de repousser les Jeux et des nouvelles dates, et aujourd’hui le CIO et les organisateurs se sont mis d’accord.

Via Kyodo News