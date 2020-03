Les Nets à la recherche d’une 3ème star ?

Pas aidés par les absences à répétition de Kyrie Irving et celle de Kevin Durant, les Nets faisaient jusqu’à la suspension de la saison un parcours décevant avec seulement 30 victoires pour 34 défaites. Le projet de Sean Marks n’était pas de jouer le titre dès cette année compte tenu de la blessure de Kevin Durant, mais avec l’effectif actuel on est en droit de se demander si la saison prochaine ils auront une véritable opportunité. C’est sans doute pour cela que si on en croit ESPN, Marks semblerait vouloir récupérer une troisième star pour l’associer à KD et Kyrie.

ESPN rapporte qu’à la deadline Marks aurait tâté le terrain à ce sujet sans qu’on sache vraiment sur qui il aurait eu des vues. Quoi qu’il arrive, si cela se confirme, pour récupérer une autre star, il faudra forcément passer par un trade au vu de la masse salariale de la franchise. Des atouts la franchise en a, à commencer par Caris LeVert, qui a montré qu’il avait peut-être le potentiel pour être cette 3ème star, notamment lors de son énorme match à Boston. Mais les Nets y croient-ils ou sont-ils prêts à l’inclure dans un deal avec des joueurs comme Jarrett Allen ou Spencer Dinwiddie, pour récupérer un joueur d’un calibre supérieur ?

Affaire à suivre et il est à noter qu’ESPN évoque Bradley Beal et Jrue Holiday comme possible cible, même si là ce sont de pures spéculations.