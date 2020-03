Steve Ballmer : “Je prévois une perte d’au moins 10 millions de dollars”

Avec la NBA suspendue depuis près de trois semaines, les franchises font face à des pertes économiques importantes. Sur Bloomberg, le propriétaire des Clippers, Steve Ballmer, a chiffré cette perte à au moins 10 millions de dollars.

Mais malgré ces difficultés économiques, le patron des Clippers a assuré qu’il souhaitait aider l’ensemble des personnes travaillant de près ou de loin pour la franchise. Il a déjà fait plusieurs dons en ce sens, notamment de 25 millions de dollars pour la lutte contre le coronavirus.

“Nous allons continuer à payer nos employés. Nous essayons de nous occuper aussi de nos petits vendeurs. Je pense que c’est important de donner cet argent. Oui nous perdrons de l’argent, mais ça sera le cas pour de nombreux business. J’ai été chanceux dans la vie donc je veux faire en sorte que nous soutenions non seulement nos employés, mais aussi le plus de gens possible parce qu’ils comptent là-dessus.” Steve Ballmer