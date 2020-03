Jouer au moins 70 matchs ne serait plus la priorité de la NBA 

Depuis la suspension de la saison, la NBA se prépare à toutes les éventualités et planche sur tous les scénarios possibles. Juste après l’annonce de la suspension il se murmurait que l’objectif de la ligue était de jouer au moins 70 rencontres. ESPN expliquait :

“Ce qu’ils aimeraient faire c’est d’arriver à 70 matchs. Et la raison c’est que 70 c’est un nombre clé parce que c’est ce qu’ils promettent aux diffuseurs locaux : 70 rencontres. Cependant pour une équipe comme les Lakers, ce sera compliqué d’atteindre les 70 matchs parce qu’ils ont beaucoup de matchs sur la télévision nationale, mais arriver à 70 matchs aiderait pour conserver des revenus, car dans le cas contraire il faudrait effectuer des remboursements aux télés locales.” Brian Windhorst

Mais au vu de l’évolution de la situation aux Etats-Unis depuis, le NY Post rapporte qu’arriver à 70 matchs de saison régulière ne serait plus une priorité. Toutefois, après un peu plus de deux semaines de suspension, l’objectif resterait toujours de couronner un champion 2020.

Le scénario le plus en plus discuté dernièrement serait d’organiser des playoffs en forme de tournoi sur un seul site. On parle notamment de Las Vegas. Et il est de plus en plus probable qu’il n’y ait pas de reprise au mois avant fin juin, début juillet, ce qui chamboulerait le calendrier.