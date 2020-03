Doc Rivers « devient fou » mais se fait porte-parole des mesures de précaution face au COVID-19

Pour le Twitter officiel des Clippers, Doc Rivers, head coach de l’équipe, a fait passer un message :

« Hey Clipper Nation, c’est Doc Rivers ! Simplement pour vous dire que je pense à vous tous, pas seulement la Clipper Nation. Soyons prudents, lavez-vous les mains… prenez toutes les précautions et faites ce que tout le monde nous dit de faire. On est impatients de revenir et de jouer. Je deviens fou, je regarde des vidéos, je me prépare tous les jours. En ce moment dans l’équipe on a une devise c’est : ‘Win the wait’ (tirer le meilleur de l’attente). C’est ce qu’on essaie de faire, mais à vous tous, restez prudents. Plus vous serez en sécurité, plus nous le serons tous et plus rapidement nous pourrons reprendre nos jobs. Tenez bon. »