Tournoi NBA 2K : Kevin Durant sera présent; Les 16 joueurs et les duels connus

Il se murmurait que 2K et la NBA préparaient un tournoi sur NBA 2K20 avec uniquement des joueurs NBA selon Yahoo! Sports et cela se confirme puisque The Boardroom vient de l’officialiser. 16 joueurs s’affronteront pour couronner un champion au bout de 10 jours de compétition. Compétition qui sera diffusée à partir de vendredi sur ESPN.

Les têtes de série ont été déterminées en fonction des notes des joueurs dans le jeu. Cela donne les duels suivants.

.@NBA2K's "Players-Only" tournament will air starting this Friday on @ESPN. Here are the brackets – who do you think is gonna take it all? pic.twitter.com/51ltOfjeqR

— The Boardroom (@boardroom) March 31, 2020