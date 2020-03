Jason Terry voit la paire Luka Doncic – Kristaps Porzingis comme l’un des futurs « meilleurs ‘dynamic duos’ » de l’histoire NBA

Dans l’impitoyable conférence Ouest, les Mavs ont réussi à se faire une place dès la première année de leur nouveau duo Luka Doncic – Kristaps Porzingis. Avant la suspension de la saison, l’équipe (40-27) tenait ainsi un solide 7ème spot avec une large avance sur le 8ème, Memphis (32-33), et peu de retard sur le 6ème, Houston (40-24).

Pour Jason Terry, titré lors de l’épopée de 2011 avec Dirk Nowitzki, cela pourrait n’être que le début d’une nouvelle ère historique pour la franchise texane.

« S’ils continuent à gagner et qu’ils vont ensuite loin en playoffs, puis je l’espère en Finales NBA et jusqu’au titre, ils se dirigent tout droit vers l’un des meilleurs ‘dynamic duos’ all-time. Parce qu’ils sont si jeunes ! KP et Luka sont extrêmement talentueux, ils n’ont pas encore atteint leur potentiel maximum et je pense que l’alchimie qu’ils ont commencé à développer cette saison va continuer à grandir. KP réalise qu’il pourrait peut-être être plus dangereux et efficace au poste plutôt qu’au poste 4, Luka réalise qu’il n’est pas forcément obligé de prendre le contrôle de l’intégralité d’un match, qu’il peut aussi garder un peu de son énergie et se rapprocher de ce que Dirk (Nowitzki) était, en laissant un peu les rênes à KP tôt durant les matchs.

Voir cette alchimie entre eux continuer à se développer c’est un vrai plaisir. Maintenant c’est la façon dont on va les entourer avec les joueurs qu’il faut qui déterminera quel run on peut faire. C’est une bonne période pour être un Mav. » Jason Terry