Jordan McRae sur Christian Wood : « On l’a chambré : ‘Ah on joue Joel Embiid et t’es malade d’un coup ? Tu ne veux pas jouer ! »

Aujourd’hui complètement remis, Christian Wood a été le troisième joueur NBA à être testé positif au coronavirus le 14 mars dernier. Trois jours plus tôt, le mercredi 11 mars, son équipe de Detroit avait affronté Philadelphie (et le Jazz le 7 mars).

« Christian et moi sommes allés manger ensemble la veille et ça va, il allait bien. À l’entraînement le lendemain pareil, il allait bien. Et puis avant le match il nous a dit : ‘Je ne me sens pas super bien, je ne vais peut-être pas jouer’. On l’a un peu chambré, on lui a dit : ‘On joue Joel Embiid ce soir et t’es malade d’un coup ? Tu ne veux pas jouer oui !’ »

Peut-être un peu piqué au vif par ses coéquipiers, mais aussi boosté par des médicaments donnés par le staff médical, Wood a tenu sa place… et signé son meilleur match en carrière avec 32 points, 14 rebonds et 5 passes.

« Après le match on venait de monter dans le bus pour quitter la salle mais ils nous ont tous fait redescendre et nous ont dit : ‘Rudy Gobert a été testé positif’. Donc on est rentrés, on a tous été testés et on devait rester en quarantaine 14 jours.

McRae, à l’hôtel car fraîchement signé, a été placé dans un appartement par les Pistons.

« Ils m’ont trouvé un appartement. J’ai acheté un Xbox. Je ne joue pas à NBA 2K mais je me suis retrouvé à y jouer la moitié du temps. C’était difficile. J’ai fait une saison de 82 matchs, les playoffs et le titre en 3 jours. J’ai aussi acheté un vélo d’appartement. Je ne suis pas très fan de ces vélos ou des tapis de course parce que je joue tout le temps d’habitude, mais je fais des choses maintenant que je ne faisais pas d’habitude. Je regarde mes highlights aussi. » Jordan McRae

via NBC Sports