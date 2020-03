Les Knicks auraient discuté d’un package avec les Hornets à la deadline

On le sait, un des postes où les Knicks ont besoin d’une sérieuse upgrade cet été, c’est sur le poste de meneur de jeu. Frank Ntilikina, Elfrid Payton et Dennis Smith Jr. ne font pas l’affaire, et il est fort possible que Leon Rose tente d’ajouter un meneur de jeu à l’équipe durant l’été. Récemment le nom de Chris Paul a circulé, et si on en croit SNY, lors de la deadline les dirigeants n’auraient pas seulement discuté avec les Warriors pour D’Angelo Russell, mais aussi avec les Hornets.

En effet, les deux équipes auraient eu des discussions au sujet de Terry Rozier, que les Knicks avaient tenté de signer l’été passé. Les discussions auraient tourné autour d’un deal qui aurait envoyé Julius Randle, Dennis Smith Jr. et un futur premier choix de draft à Charlotte en échange de Terry Rozier et Malik Monk. On ne sait pas trop les raisons de l’échec des négociations.

Voir le nom de Randle est plutôt surprenant puisqu’il a sans doute été le meilleur Knick, mais avant l’arrivée de Leon Rose, il se murmure qu’en interne certains n’étaient pas fans du fit de Randle avec Marcus Morris (transféré depuis) et RJ Barrett.