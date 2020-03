Un nouveau trophée pour Rudy Gobert

Rudy Gobert a reçu hier un nouveau trophée, celui de l’athlète de l’année de l’Etat de l’Utah, décerné par la Utah Sports Commission. Chaque année elle met en avant les meilleurs athlètes de l’État et le Français a été récompensé pour ses performances sur les terrains, mais aussi son impact dans l’État.

Rudy oeuvre notamment pour la communauté avec sa fondation Rudy’s Kids, qui soutient des œuvres de charité pour les jeunes de l’État, mais aussi un programme qui donne de l’argent à des fondations comme Salt Lake Couty Youth Services, ShelterKids et Utah Refugee Connection à chaque contre réussi.

Le dernier joueur du Jazz à avoir reçu ce trophée c’était Donovan Mitchell en 2018 et il succède au golfeur Tony Finau.

Your #StateofSportAwards Pro Male Athlete of the Year is @utahjazz defensive powerhouse @rudygobert27 ‼️🏀

Read more about Rudy's all-star year at https://t.co/Oacg3ePaER pic.twitter.com/QelzXhTn1F

— Utah Sports Commission (@StateofSport) March 30, 2020