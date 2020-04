Bill Simmons : “C’étaient des images des coulisses, avec le vrai Jordan. Le compétiteur maladif, le gars qui criait sur ses coéquipiers”

Dans quelques jours ESPN et Netflix vont lancer la diffusion du tant attendu documentaire sur Michael Jordan et les Bulls : “The Last Dance.” On commençait à désespérer de voir un jour des images inédites des coulisses de cette équipe de légende et de MJ, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé avant. En effet, Bill Simmons, ancien d’ESPN et à l’origine des fameux documentaires “30 for 30” a expliqué lors de son passage sur l’émission “The Herd” de Colin Cowherd, qu’il avait bien sûr voulu faire un numéro spécial sur Jordan.

“Nous avons essayé de faire un documentaire sur Jordan après avoir fini la première série des “30 for 30.” En 2009 nous savions que la NBA avait ces images. Ils avaient filmé toute la saison, ils avaient tous les vidéos des coulisses, donc ESPN a obtenu une copie et nous avons regardé ça. C’étaient des images des coulisses, avec le vrai Jordan. Le compétiteur maladif, le gars qui criait sur ses coéquipiers, toutes les choses dont nous avons toujours entendu parler, mais que nous n’avons jamais vues. Et nous étions genre : ‘Comment est-ce que nous allons utiliser ça ?’ Mais Jordan n’a jamais voulu.” Simmons

Et Bill Simmons a sa théorie à ce sujet.

Je pense que ce qui est arrivé, c’est qu’au milieu de la décennie, surtout après la victoire de LeBron avec les Cavaliers, quand les choses ont commencé à changer et qu’il y a eu tout à coup ce débat Jordan versus LeBron, je pense que c’est la première fois que Jordan et son camp se sont dit : ‘Oh, nous devons protéger notre légende.’ Les gens commencent à oublier à quel point tous ceux qui ont vécu ça pensaient qu’il est le meilleur joueur de basket qu’on verra à jamais. Et j’ai toujours ce sentiment.” Simmons

Dans un premier temps ESPN et Netflix devaient sortir le documentaire de 10 heures (en 10 parties) à partir du 2 juin, mais a avancé la diffusion au 19 avril.

Il faut espérer qu’on pourra y voir ces fameuses séquences maintes fois décrites de Jordan sans aucune pitié avec ses coéquipiers