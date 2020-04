La WNBA repousse le début de la saison

Sans trop de surprise, la WNBA vient d’annoncer le report de la saison 2020. La saison régulière devait démarrer le 15 mai (jusqu’au 20 septembre) mais la ligue annonce que le début sera repoussé.

“Au vu de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis et de la prolongation des mesures de distanciation sociale aux États-Unis jusqu’au 30 avril, la WNBA va repousser le début de ses training camps et l’ouverture de la saison régulière, prévue initialement le 15 mai. Alors que la ligue va utiliser ce temps pour étudier des scénarios concernant de nouvelles dates et des formats innovants, nos priorités continueront d’être la santé et la sécurité des joueuses, des fans et des employés.”