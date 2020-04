Les Bulls ont lancé leur quête d’un nouveau décideur; Deux GM dans le viseur

Sans surprise, Woj rapporte que les Chicago Bulls auraient entamé leur processus de recherche d’un nouveau boss de la franchise, qui aurait les pleins pouvoirs. Cela fait quelques semaines qu’il se murmure que c’est la fin du duo John Paxson, vice président des opérations basket et Gar Forman, GM.

D’après Woj les Bulls devraient demander la permission aux Denver Nuggets de s’entretenir avec leur GM, le Lituanien Arturas Karnisovas, mais aussi aux Toronto Raptors pour un entretien avec leur GM Bobby Webster.

Les entretiens devraient commencer la semaine prochaine et seront bien sûr tenus à distance.

Aux dernières nouvelles, il se murmurait que Paxson devrait garder un rôle important, mais que ce ne serait pas le cas de Forman. Woj rapporte qu’il y a eu des discussions à ce sujet et que Paxson devrait avoir un rôle de conseiller. Quant à Forman, son sort est encore à déterminer.

Paxson avait été engagé en tant que GM en 2003 pour remplacer le légendaire Jerry Krause. Quand il est devenu vice-président en 2009, Forman a hérité du titre de GM. Depuis le duo est détesté par les fans des Bulls, qui leur reprochent leurs nombreux mauvais choix.

