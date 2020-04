Kristaps Porzingis sur Dirk Nowitzki : “Tout le monde l’aimait”

Comme tout le monde durant cette quarantaine, les joueurs doivent eux aussi se trouver des occupations. À la différence peut-être, qu’eux, ont l’obligation de rester en forme. Lors d’un live Instagram sur le compte de la NBA, Kristaps Porzingis a dévoilé ce qu’était son quotidien en quarantaine.

“J’essaye de faire ce que je peux. J’ai une petite pièce avec pas mal de choses que j’utilise pour rester en forme. J’ai une petite salle de muscu, un vélo donc je peux faire du cardio et un peu de boxe. J’essaye de travailler sur mon niveau de boxe. Nous ne savons pas quand nous reprendrons donc je fais le maximum pour rester en forme et prêt. J’essaye aussi de me développer une patience pour la lecture. C’est un truc pour lequel j’ai toujours eu de mal, mais je pense que je progresse à ce niveau-là. J’adore la boxe, j’en ai toujours été fan, et des arts martiaux en général. Je passe également du temps sur YouTube, je regarde des vidéos et j’apprends de nouveaux trucs. En fait, j’essaye de me tenir occupé.” Kristaps Porzingis