Depuis quelques jours la difficulté des joueurs à rester en forme est le sujet qui revient le plus et tous ne sont pas logés à la même enseigne. Si certains ont chez eux une salle de muscu et un terrain de basket, d’autres n’y ont pas accès en cette période de confinement. C’est le cas de Giannis Antetokounmpo.

“Je n’ai pas accès à un panier. Beaucoup de joueurs ont un terrain chez eux, mais moi je fais mes workouts à la maison. Je fais du vélo, du tapis roulant, je lève des poids, en gros je reste en forme comme ça, mais je ne joue pas au basket. Voilà. Nous sommes supposés rester à la maison, faire nos workouts, prendre soin de notre corps, en gros c’est tout” Giannis

Voilà qui pourrait poser problème en cas de reprise, c’est pour cela que beaucoup de joueurs sont pessimistes sur une reprise ou alors expliquent qu’il faudra plusieurs semaines d’entraînements avant.

“Comme le centre d’entraînement est fermé, je n’ai pas accès à un panier de basket, à moins d’aller chez mes voisins et de shooter en extérieur. Donc je n’ai pas vraiment de panier. En gros, comme Giannis l’a dit, ça se résume à du tapis roulant, de la corde à sauter, des poids, et c’est tout. J’ai des ballons donc je peux juste dribbler chez moi ou dehors, mais sans panier pour shooter.” Khris Middleton

L’équipe continue de prendre soin de ses joueurs comme elle peut.

“Évidemment l’équipe nous donne un vélo, et ils nous donnent des programmes de workouts que nous pouvons faire à la maison, et ils nous donnent de la nourriture. Ils ont une société qui nous amène à manger à la maison, pour nous et notre famille.” Giannis

Certains découvrent une vie un peu plus ordinaire

“Je me réveille comme si j’allais à l’entraînement. Vers environ 9h. Je fais des trucs étranges, comme aller à l’épicerie. Des choses que je ne fais pas normalement. J’ai même cuisiné ce matin.” Eric Bledsoe.

Via ESPN