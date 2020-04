Pat Beverley trash talke LeBron James… sur NBA 2K

Puisqu’il ne peut plus le faire en vrai, Patrick Beverley trash talke LeBron James… sur NBA 2K. L’un des participants au tournoi NBA 2K20 réservé aux joueurs et organisé par la NBA, le Clipper a chambré la version virtuelle du Laker durant son match face à Hassan Whiteside, qui jouait avec Los Angeles. Beverley a aisément remporté le match 81-54 (retrouvez les résultats complets ici).

« (après un drive manqué par James dans le jeu) Video game James a des kilomètres au compteur maintenant ! Il ne peut plus juste sauter comme ça maintenant, il ne peut plus monter et avoir la tête au cercle ! » Patrick Beverley

Even with no NBA games, Pat Bev still found a way to trash talk LeBron 😅#NBA2KTourney pic.twitter.com/gThGJXq8pK

— ESPN (@espn) April 4, 2020