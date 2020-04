Steve Kerr revient sur les 5 années de domination des Warriors : meilleure équipe, match le plus impressionnant, joueurs sous-estimés…

Pas simple d’occuper ses journées en ce moment pour certains, et Steve Kerr en profite pour donner de nombreuses interviews. Dans la dernière en date, accordée à NBC il est revenu sur la domination de son équipe pendant 5 années.

“C’était une ère spéciale, avec des équipes spéciales. La chose qui m’a toujours frappé, que ce soit lorsque je faisais partie d’une équipe spéciale en tant que joueur ou coach, ou fan d’une équipe spéciale, ce ne sont pas seulement les victoires et les défaites, c’est le style et la connexion avec les fans.” Kerr

Durant ces 5 années, les Californiens ont affiché un bilan de 322 victoires et 88 défaites, le meilleur de l’histoire sur 5 saisons de suite avec un pourcentage de victoires 78.5, couronnées par 3 titres en 5 finales. Cauchemars de toutes les défenses avec un nombre impressionnant d’atouts des deux côtés du terrain, Stephen Curry, Kevin Durant, Draymond Green, Klay Thompson, mais pas seulement, il y avait aussi Andre Iguodala, Andrew Bogut ou encore Shaun Livingston, pour ne citer qu’eux.

“J’ai toujours pensé que Bogut était un des éléments les moins appréciés à sa juste valeur de notre équipe. Lors des deux premières années, son année, son jeu en main à main, sa défense, son travail avec Draymond de ce côté du terrain… Bogut était incroyable. C’est tout simplement un incroyable joueur de basket, et il complémentait parfaitement ce groupe. Puis l’équipe s’est en quelque sorte métamorphosée, des joueurs sont arrivés et d’autres sont partis, et on parlait vraiment de Steph, Klay, Draymond et Andre, mais il y a eu des joueurs clés, comme David West, qui jouait 15 minutes par rencontre et il disséquait les adversaires. C’était magnifique à voir.” Kerr