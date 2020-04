Monta Ellis : “Kobe Bryant était toujours en mode attaque, en mode tueur”

Dans une interview accordée à SLAM, Monta Ellis, disparu des radars NBA depuis 2017, a évoqué le joueur qu’il avait le plus de mal à affronter en un-contre-un et sur son poste arrière, la réponse n’est pas surprenante.

Il se souvient notamment d’un très gros duel en janvier 2011 lors duquel il avait planté 38 points à 15/26, mais Kobe avait signé 39 points à 13/21 pour offrir la victoire aux siens.

“En 2011. Lui et moi nous nous répondions. Il avait mis genre 30 points et moi 40 ou presque. Ils ont fini par l’emporter parce qu’il a mis un shoot clutch en fin de rencontre. Et il l’a mis sur moi. Il y a deux, trois ou même peut-être quatre possessions de suite où il attaquait et scorait, puis j’attaquais et je scorais, il revenait en attaque et scorait, puis je lui répondais. Nous nous répondions comme ça, et ça a duré genre 4-5 minutes.” Monta