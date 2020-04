Jerry Colangelo se rappelle le jour où il a expliqué à Kobe Bryant vouloir autre chose que son scoring avec Team USA

Avec l’annonce des futurs intronisés au Hall of Fame, les hommages se multiplient pour Tim Duncan, Kevin Garnett, Rudy Tomjanovich ou Kobe Bryant évidemment. Si l’ancien patron des Suns, Jerry Colangelo ne sait pas quand la cérémonie se tiendra (initialement prévue le 29 août), il assure que malgré le décès du Black Mamba, cette cérémonie doit être une célébration de sa carrière.

“Nous sommes comme tout le monde, c’est difficile de prévoir au-delà du mois qui arrive. Nous espérons juste que ça reviendra à la normale. Si ça n’est pas le cas, nous sommes en train de regarder pour une date en octobre. Nous y réfléchissons beaucoup et nous devons le faire de manière appropriée, nous ne voulons mettre de côté aucun des intronisés. Ça doit être une célébration. Ça doit l’être avec, évidemment, un hommage à Kobe.” Jerry Colangelo

Kobe, il l’a évidemment beaucoup côtoyé, d’abord en tant qu’adversaire puis au sein de Team USA.

“Il savait qu’il était spécial. Personne n’aurait pu prédire tout ce qui s’est passé ensuite évidemment, la carrière qu’il a eue, mais vous aviez quand même un fort sentiment d’être en face de quelqu’un de très, très spécial.” Jerry Colangelo

Il s’est d’ailleurs remémoré le moment où ils ont discuté de l’arrivée en sélection de l’homme qui venait de planter 81 points aux Raptors, 5 jours plus tôt. Avec une équipe marquée par des échecs aux JO 2004 et aux championnats du monde 2002 et 2006, il y avait un besoin de sang neuf.

“Il voulait absolument en être. Je lui ai dit : ‘Écoute, nous aurons peut-être besoin d’autre chose que de ton scoring. Nous avons besoin de toi en tant que distributeur. Il m’a regardé, a souri et m’a dit : ‘Je ferai tout ce que tu veux. Je veux juste en être.'” Jerry Colangelo

Dès son arrivée dans le groupe, Kobe a imposé sa patte à l’entrainement.

“On part en camp d’entrainement à Vegas, et il arrive deux jours avant tout le monde. Dès 5h30 du matin, il est dans la salle de musculation en train de bosser avec ses poids. C’était son entrainement avant les deux qui étaient prévus. Des joueurs comme Carmelo, LeBron, Wade et Bosh l’ont vu et ont commencé à faire pareil. Il était le leader par l’exemple. Dès le premier match d’entrainement, il plongeait pour récupérer un ballon.” Jerry Colangelo

Cette génération avait mis fin à la disette américaine sur la scène internationale, en battant l’Espagne en finale des Jeux Olympiques à Pékin.

“Si Wade n’avait pas été là, et sans les exploits de fin de match de Kobe, nous n’aurions pas gagné. L’Espagne avait très bien joué contre nous.” Jerry Colangelo

Via AZ Central