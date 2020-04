Théo Maledon se présente à la draft NBA !

Après Killian Hayes, au tour de Théo Maledon d’annoncer logiquement à ESPN qu’il se présente à la draft NBA.

“Je suis excité d’annoncer que je me déclare à la draft NBA.” Maledon

Attendu très haut, dans le Top 10, voire même dans le Top 5 avant le début de saison, il a vu sa cote légèrement baisser puisque dans un effectif très dense à l’ASVEL il n’a pas pu vraiment tirer son épingle du jeu et a été limité à 17 minutes par rencontre en Jeep Elite et Euroleague pour des moyennes de 7.1 points et 2.3 passes, ce qui fait quand même de lui un des prétendants au titre de meilleur espoir de l’Euroleague.

Son talent, et un QI basket très au-dessus de la moyenne, ne fait aucun doute, mais à voir ce que les franchises NBA en pensent. Ce serait toutefois une énorme surprise qu’il ne soit pas un lottery pick.

Pour tout savoir de lui, le 6e Homme vient de sortir ce matin cette vidéo !